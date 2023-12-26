Мазахир Панахов: ЦИК принимает необходимые меры для проведения свободных и прозрачных выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предпринимает все необходимые шаги для проведения свободных, справедливых и прозрачных президентских выборов.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предпринимает все необходимые шаги для проведения свободных, справедливых и прозрачных президентских выборов.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов на встрече с членами экспертной группы.

Панахов отметил, что независимый Азербайджан находится в преддверии знаменательного исторического события - внеочередных президентских выборов 7 февраля 2024 года.

"Впервые выборы проходят в условиях полного восстановления суверенитета и территориальной целостности нашей страны, голосование будет проводиться на всех освобожденных от оккупации территориях", - сказал он.

Глава ЦИК подчеркнул, что для проведения свободных, справедливых и прозрачных президентских выборов, соответствующих требованиям Конституции и Избирательного кодекса, проводятся все необходимые меры на основе календарного плана, разработанного и утвержденного комиссией.