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Мазахир Панахов: ЦИК не отклонил ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя

Мазахир Панахов: ЦИК не отклонил ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не отклонила ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя на президентских выборах 7 февраля.
Внутренняя политика
29 января 2024 г. 11:14
Мазахир Панахов: ЦИК не отклонил ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не отклонила ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя на президентских выборах 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что самым важным вопросом в избирательном процессе является прозрачность.

"СМИ в Азербайджане не проходят аккредитации для наблюдения за выборами. С журналистским удостоверением они могут наблюдать и снимать процесс выборов на любом избирательном участке. Этой практики нет нигде в мире", - сказал глава ЦИК.

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Версия на английском языке Mazahir Panahov: None of those who applied to observe elections were given negative responses
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: "Müşahidəçi kimi müraciət edənlərin heç birinə mənfi cavab verilməyib"

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