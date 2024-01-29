Мазахир Панахов: ЦИК не отклонил ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не отклонила ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя на президентских выборах 7 февраля.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не отклонила ни одну заявку на регистрацию в качестве наблюдателя на президентских выборах 7 февраля.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он отметил, что самым важным вопросом в избирательном процессе является прозрачность.

"СМИ в Азербайджане не проходят аккредитации для наблюдения за выборами. С журналистским удостоверением они могут наблюдать и снимать процесс выборов на любом избирательном участке. Этой практики нет нигде в мире", - сказал глава ЦИК.