Мазахир Панахов: ЦИК не уполномочен приглашать наблюдателей ПАСЕ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана не несет ответственности за то, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не была приглашена для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана не несет ответственности за то, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не была приглашена для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на пресс-конференции.

Он напомнил, что согласно избирательному законодательству, международных наблюдателей приглашают 3 органа: Милли Меджлис, Министерство иностранных дел (МИД) и Центральная избирательная комиссия.

"Приглашенные этими органами организации и лица могут приехать для наблюдения за выборами. Например, Милли Меджлис может пригласить представителей парламентов других стран, МИД - соответствующие учреждения, ЦИК - иностранные избирательные комиссии. А приглашение ПАСЕ не входит в наши полномочия. В этом отношении мы не несем ответственности за то, что их не пригласили".