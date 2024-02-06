О нас

Мазахир Панахов: ЦИК не уполномочен приглашать наблюдателей ПАСЕ

Мазахир Панахов: ЦИК не уполномочен приглашать наблюдателей ПАСЕ Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана не несет ответственности за то, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не была приглашена для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.
Внутренняя политика
6 февраля 2024 г. 15:34
Мазахир Панахов: ЦИК не уполномочен приглашать наблюдателей ПАСЕ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана не несет ответственности за то, что Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не была приглашена для наблюдения за внеочередными президентскими выборами.

Как сообщает Report, об этом председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил на пресс-конференции.

Он напомнил, что согласно избирательному законодательству, международных наблюдателей приглашают 3 органа: Милли Меджлис, Министерство иностранных дел (МИД) и Центральная избирательная комиссия.

"Приглашенные этими органами организации и лица могут приехать для наблюдения за выборами. Например, Милли Меджлис может пригласить представителей парламентов других стран, МИД - соответствующие учреждения, ЦИК - иностранные избирательные комиссии. А приглашение ПАСЕ не входит в наши полномочия. В этом отношении мы не несем ответственности за то, что их не пригласили".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov: "AŞPA-nın dəvət edilməməsinə MSK cavabdeh deyil"

Самое читаемое

Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
Минтруда: Все виды пенсий проиндексированы и повышены на 11,2%
5 февраля 2024 г. 13:45
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
В Азербайджане 9 февраля начнется выплата пенсий вместе с надбавками
6 февраля 2024 г. 11:09
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
В Азербайджане проиндексированы трудовые пенсии
5 февраля 2024 г. 12:44
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
Среднемесячная пенсия в Азербайджане достигнет 485 манатов
5 февраля 2024 г. 16:35
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
Названы самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане
3 февраля 2024 г. 15:21
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
В Азербайджане расширят ассортимент средств реабилитации для инвалидов
5 февраля 2024 г. 12:05
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
Вице-премьеры Азербайджана и Армении завершили переговоры
31 января 2024 г. 19:09
В Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
ФотоВ Польше нашли тело азербайджанки, пропавшей без вести вместе с 2-месячным ребенком
4 февраля 2024 г. 02:47
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
Гражданин Чехии задержан на армяно-азербайджанской границе
3 февраля 2024 г. 16:04
В Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
ФотоВ Баку произошел взрыв в котельной, повреждено более 10 автомобилей
6 февраля 2024 г. 07:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi