Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым посетила Астану с целью наблюдения за предстоящими 20 ноября внеочередными президентскими выборами в Казахстане.

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым посетила Астану с целью наблюдения за предстоящими 20 ноября внеочередными президентскими выборами в Казахстане.

Об этом Report сообщили в ЦИК.

Участие делегации ЦИК Азербайджана в качестве международного наблюдателя на предстоящих внеочередных президентских выборах осуществляется по приглашению председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова.

В рамках визита планируется проведение встреч председателя ЦИК Мазахира Панахова с казахстанским коллегой и другими официальными лицами.

Представители ЦИК будут осуществлять наблюдение на избирательных участках, расположенных в столице Казахстана, и следить за процессом в день голосования.