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Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым посетила Астану с целью наблюдения за предстоящими 20 ноября внеочередными президентскими выборами в Казахстане.
Внутренняя политика
18 ноября 2022 г. 14:36
Глава ЦИК Азербайджана будет наблюдать за президентскими выборами в Казахстане

Делегация во главе с председателем Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахиром Панаховым посетила Астану с целью наблюдения за предстоящими 20 ноября внеочередными президентскими выборами в Казахстане.

Об этом Report сообщили в ЦИК.

Участие делегации ЦИК Азербайджана в качестве международного наблюдателя на предстоящих внеочередных президентских выборах осуществляется по приглашению председателя ЦИК Казахстана Нурлана Абдирова.

В рамках визита планируется проведение встреч председателя ЦИК Мазахира Панахова с казахстанским коллегой и другими официальными лицами.

Представители ЦИК будут осуществлять наблюдение на избирательных участках, расположенных в столице Казахстана, и следить за процессом в день голосования.

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Версия на азербайджанском языке Məzahir Pənahov Qazaxıstanda prezident seçkilərini müşahidə edəcək

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