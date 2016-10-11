Мазахир Панахов: Азербайджанская пресса объективно осветила процесс референдума

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджанская пресса объективно осветила процесс референдума".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Он отметил, что никаких негативных случаев, нежелательных фактов не было.

Председатель ЦИК напомнил, что всенародное голосование, проведенное 26 сентября в целях внесения изменений в Конституцию Азербайджанской Республики, проведено на основании распоряжения президента. Он отметил, что на голосование вынесено 29 статей: "Были созданы все условия для голосования избирателей в избирательных участках. Избирательные комиссии оперативно выполняли свою работу. Азербайджанский народ проявил активность в связи с референдумом".

М.Панахов подчеркнул, что ЦИК ведет работы по просвещению нижних избирательных комиссий.

Председатель ЦИК заявил, что голосование прошло согласно международным стандартам.