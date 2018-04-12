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    Мазахир Панахов: Авторитетные международные структуры считают эти выборы образцовыми

    Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ "Голосование прошло дисциплинированно. За процессом наблюдали и международные, и местные наблюдатели. Мнение всех наблюдателей положительное".

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявил председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов.

    Он сообщил, что достаточное количество авторитетных международных структур считают эти выборы образцовыми.

    Председатель ЦИК сказал, что наблюдатели отметили, что не сталкивались с каким-либо негативным фактом.

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