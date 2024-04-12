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Мать шехида-разведчика: Благодаря победе в Отечественной войне мы можем посещать места, где погибли наши сыны

Мать шехида-разведчика: Благодаря победе в Отечественной войне мы можем посещать места, где погибли наши сыны Мать шехида-разведчика: Благодаря победе в Отечественной войне мы можем посещать места, где погибли наши сыны
Внутренняя политика
12 апреля 2024 г. 11:13
Мать шехида-разведчика: Благодаря победе в Отечественной войне мы можем посещать места, где погибли наши сыны

Благодаря исторической победе в Отечественной войне члены семей шехидов сегодня имеют возможность посещать места, где они героически погибли.

Как передает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, об этом сообщила Сияфет Рзаева, мать одного из шехидов "Ходжавендской операции", сержанта Анара Рзаева.

Рзаева почтила память героических сынов Родины, отдавших жизни во имя территориальной целостности Азербайджана: "Если бы не наши шехиды, мы бы потеряли Родину".

Она отметила, что решимость главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, доблесть азербайджанской армии привели к исторической победе в 44-дневной Отечественной войне.

"Именно благодаря этой победе мы посещаем места, где наши дети пали шехидами", - добавила она.

Рзаева также отметила, что ее сын отправился добровольцем на фронт, будучи студентом университета: "Он сказал, наши сестры и матери находятся в армянском плену. Мы не должны сидеть сложа руки. Да упокоит Аллах их души".

Напомним, члены семей разведчиков, погибших в ходе "Ходжавендской операции" в 1997 году, сегодня посетили Ходжавендский район.

Визит приурочен к 27-й годовщине "Ходжавендской операции". Члены семей погибших разведчиков посетили местность, где прошла операция, возложили цветы и почтили память шехидов.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid kəşfiyyatçının anası: Şəhidlərimiz olmasaydı, Vətənimiz əldən gedərdi

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