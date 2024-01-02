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Мать Полада Гашимова: Хотя мы потеряли своих детей, мы вернули себе почетное имя

Мать Полада Гашимова: Хотя мы потеряли своих детей, мы вернули себе почетное имя Сегодня Азербайджан - государство-победитель.
Внутренняя политика
2 января 2024 г. 17:46
Мать Полада Гашимова: Хотя мы потеряли своих детей, мы вернули себе почетное имя

Сегодня Азербайджан - государство-победитель.

Об этом местному бюро Report сказала мать Национального героя Азербайджана, генерал-майора Полада Гашимова Самая Гашимова.

Она подчеркнула, что азербайджанский народ ходит с гордо поднятой головой, потому что он освободил свои земли.

Мать Национального героя также отметила, что сегодня в Ханкенди развевается азербайджанский флаг: "Сегодня мы - государство-победитель и народ-победитель. Хотя мы потеряли своих детей, мы вернули себе почетное имя. Я горжусь тем, что вырастила такого сына!"

Отметим, что сегодня день рождения Национального героя Азербайджана, шехида, генерал-майора Полада Гашимова. Он родился 2 января 1975 года в селе Вандам Габалинского района. Генерал-майор героически погиб 14 июля 2020 года в ходе ожесточенных боев на товузском направлении при отражении нападения Вооруженных сил Армении.

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Версия на азербайджанском языке Polad Həşimovun anası: "Övladlarımızı itirsək də şərəfli ad qazandıq"

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