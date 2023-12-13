Мать освобожденного из армянского плена Гусейна Ахундова: Мне есть что сказать своему сыну

Мать освобожденного из армянского плена Гусейна Ахундова Шалала Ахундова в беседе с корреспондентом сумгайытского бюро Report поделилась своими впечатлениями в преддверии встречи с сыном.

Мать освобожденного из армянского плена Гусейна Ахундова Шалала Ахундова в беседе с корреспондентом сумгайытского бюро Report поделилась своими впечатлениями в преддверии встречи с сыном.

Выразив благодарность Верховному главнокомандующему, президенту Ильхаму Алиеву, Ш.Ахундова подчеркнула, что всегда полагалась на главу государства и верила, что ее сын будет освобожден.

"Я всегда верила в нашего президента. Он - наша опора. Увидев сына, скажу как я по нему скучала. Мне столько нужно ему сказать", - добавила Ш.Ахундова.

Напомним, что 13 декабря Азербайджан и Армения на участке азербайджано-армянской границы в Газахском районе провели передачу военнослужащих на взаимной основе. Обмен состоялся по итогам переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения. Согласно договоренности, Азербайджан освободил 32 лиц армянского происхождения, а Армения – двух азербайджанских военнослужащих.

В апреле этого года солдаты армии Азербайджана – Бабиров Агшин Габиль оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.), пропавшие без вести из-за ограниченной видимости в связи с неблагоприятными погодными условиями на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики, были взяты в плен Арменией.