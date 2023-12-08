Мать находящегося в армянском плену Гусейна Ахундова: Я верила, что мой сын будет освобожден

Я знала, что наш президент, освободивший азербайджанские земли спустя 30 лет, не оставит моего сына. Я верила, что Гусейн будет освобожден.

Я знала, что наш президент, освободивший азербайджанские земли спустя 30 лет, не оставит моего сына. Я верила, что Гусейн будет освобожден.

Об этом корреспонденту сумгайытского бюро Report сказала мать удерживаемого в армянском плену Гусейна Ахундова Шалаля Ахундова.

Она отметила, что этой доброй вести радовалась вся семья.

"Я не верила, что это произойдет так скоро. Огромное спасибо главе нашего государства за то, что он подарил нам эту радость. Мы поддерживаем президента Ильхама Алиева и полагаемся на него", - сказала Ш.Ахундова.

Напомним, что в результате переговоров, проведенных между Администрацией президента Азербайджанской Республики и Аппаратом премьер-министра Республики Армения, в духе приверженности принципу гуманизма, в качестве меры взаимного доверия между двумя странами как показатель доброй воли, достигнута договоренность об освобождении Азербайджаном 32 лиц армянского происхождения, а Арменией – 2 азербайджанских военнослужащих.

Этот шаг служит наглядным примером того, насколько дороги президенту Азербайджанской Республики, победоносному Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву каждый азербайджанец, граждане страны, военнослужащие, сопереживания с близкими лиц, находящихся в плену. Президент Ильхам Алиев еще раз доказал, что является президентом каждого азербайджанца.