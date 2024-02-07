Мать Худаяра Юсифзаде: Семьи шехидов всегда в центре внимания президента Ильхама Алиева

Азербайджан развивается и становится сильнее день ото дня, отчего семьи шехидов испытывают огромную гордость.

Азербайджан развивается и становится сильнее день ото дня, отчего семьи шехидов испытывают огромную гордость.

Как сообщает Report, об этом в ходе шествия в поддержку президента Ильхама Алиева в Приморском национальном парке сказала Раде Гурбанова, мать шехида Худаяра Юсифзаде.

По ее словам, семьи шехидов всегда находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева.

"Боль бывает разной, и самая сильная боль - за Родину, за родную землю, за свободу. Мы очень патриотичный народ, каждый из нас готов встать на защиту Родины. Наш выбор - Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев" - сказала Гурбанова.