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Мать Худаяра Юсифзаде: Семьи шехидов всегда в центре внимания президента Ильхама Алиева

Мать Худаяра Юсифзаде: Семьи шехидов всегда в центре внимания президента Ильхама Алиева Азербайджан развивается и становится сильнее день ото дня, отчего семьи шехидов испытывают огромную гордость.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 21:29
Мать Худаяра Юсифзаде: Семьи шехидов всегда в центре внимания президента Ильхама Алиева

Азербайджан развивается и становится сильнее день ото дня, отчего семьи шехидов испытывают огромную гордость.

Как сообщает Report, об этом в ходе шествия в поддержку президента Ильхама Алиева в Приморском национальном парке сказала Раде Гурбанова, мать шехида Худаяра Юсифзаде.

По ее словам, семьи шехидов всегда находятся в центре внимания президента Ильхама Алиева.

"Боль бывает разной, и самая сильная боль - за Родину, за родную землю, за свободу. Мы очень патриотичный народ, каждый из нас готов встать на защиту Родины. Наш выбор - Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев" - сказала Гурбанова.

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Версия на азербайджанском языке Şəhid Xudayarın anası: "Bütün şəhid ailələri daim Prezident İlham Əliyevin diqqət mərkəzində olub"

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