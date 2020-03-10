Официальное заявление: Массовые празднества по случаю Новруза отменяются

Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики распространил заявление.

В заявлении, поступившем в Report, говорится о том, что с учетом увеличения случаев заражения коронавирусом в последние дни и расширения географии вируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выступила с инициативой усиления соответствующих превентивных мер со стороны государств, а также переноса массовых мероприятий:

"По причине расширения географии распространения вируса по всему миру, в нашей стране были усилены соответствующие профилактические меры. В связи с этим сообщаем, что в марте в Баку и различных регионах республики отменяются традиционные празднества по случаю Новруза.

Оперативный штаб, исходя из консультаций со специалистами и рекомендаций ВОЗ, призывает отдельные структуры в ближайшее время не проводить каких-либо массовых мероприятий, дату уже назначенных мероприятий изменить".