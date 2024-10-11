Масим Мамедов: В 2025 году в село Бейлик Лачынского района планируется переселение 91 семьи

15:23

В селе Бейлик Лачынского района продолжаются строительные работы, в следующем году сюда планируется переселение 91 семьи.

Об этом сказал Report специальный представитель президента Азербайджана в Лачынском районе Масим Мамедов.

По его словам, в настоящее время продолжаются строительные и восстановительные работы в селах Бейлик и Гюлебирд Лачынского района: "Села Сус и Забух отстроены и сданы в эксплуатацию. 59 семей переселены в село Сус, а 217 семей - в село Забух. Кроме того продолжаются работы в селе Бейлик. куда в следующем году планируется переселение 91 семьи. Также ведутся проектные работы по строительству села Гюлебирд. Переселение жителей в это село запланировано на 2025-2026 годы".

Специальный представитель президента рассказал о ходе работ по разминированию в Лачыне. Он отметил, что уже удалось расчистить некоторые участки, однако опасность все еще сохраняется на ряде территорий. По его словам, работа по информированию граждан о минной опасности на освобожденных территориях продолжается.

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.