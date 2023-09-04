ANAMA передали в дар машину для разминирования производства Азербайджана

Предприниматели передали в дар Фонду Возрождения Карабаха (ФВК) машину для разминирования “Revival P” производства Группы компаний “Improtex”.

Предприниматели передали в дар Фонду Возрождения Карабаха (ФВК) машину для разминирования “Revival P” производства Группы компаний “Improtex”.

Как сообщает Report, ФВК провел церемонию презентации, посвященную передаче этой машины Агентству по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики.

В церемонии приняли участие председатель правления Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, председатель правления Агентства по разминированию (ANAMA) Азербайджанской Республики Вугар Сулейманов, руководство Группы компаний “Improtex”, член Наблюдательного совета ФВК, депутат Милли меджлиса Фатма Йылдырым, партнеры и доноры Фонда, а также представители СМИ.

Председатель правления Агентства по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) Вугар Сулейманов проинформировал участников мероприятия об операциях по разминированию, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

Председатель правления Фонда Рахман Гаджиев отметил, что переданная в дар ФВК машина для разминирования, внесет большой вклад в работу по очистке освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Он заявил, что отношения ФВК с донорами и партнерами развиваются: "В рамках этого сотрудничества Фонду, наряду с денежными пожертвованиями, были переданы в дар технические средства. Особенно знаменательным событием является передачи в дар Фонду машины для разминирования Revival P в День города Лачын. Очистка освобожденных от оккупации территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, обеспечит безопасность наших соотечественников, которые будут там селиться".

После выступлений были продемонстрированы видеоролики, посвященные деятельности Агентства по разминированию Азербайджанской Республики.

Председателю правления ANAMA был вручен сертификат на машину для разминирования ”Revival P".