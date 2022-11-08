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Марш победы в Баку

Марш победы в Баку В Баку по случаю 8 ноября - Дня Победы прошел торжественный марш по еще одному маршруту в сопровождении военных оркестров.
Внутренняя политика
8 ноября 2022 г. 11:03
Марш победы в Баку

В Баку по случаю 8 ноября - Дня Победы прошел торжественный марш по еще одному маршруту в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, марш начался в парке Гусейна Джавида и продолжился до проспекта Гусейна Джавида, Парламентского проспекта и Аллеи Шехидов.

До начала марша память шехидов почтили минутой молчания.

Отметим, что марш прошел еще по двум маршрутам - от Аллеи Шехидов, мимо комплекса Пламенных Башен, станции метро Ичеришехер, по улице Истиглалият, круга Азнефть, памятника Бахраму Гуру, а также Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг;

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Версия на английском языке ФотоMarch of Victory in Baku - PHOTO
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda Zəfər yürüşü - FOTOSESSİYA

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