Марш победы в Баку

В Баку по случаю 8 ноября - Дня Победы прошел торжественный марш по еще одному маршруту в сопровождении военных оркестров.

В Баку по случаю 8 ноября - Дня Победы прошел торжественный марш по еще одному маршруту в сопровождении военных оркестров.

Как сообщает Report, марш начался в парке Гусейна Джавида и продолжился до проспекта Гусейна Джавида, Парламентского проспекта и Аллеи Шехидов.

До начала марша память шехидов почтили минутой молчания.

Отметим, что марш прошел еще по двум маршрутам - от Аллеи Шехидов, мимо комплекса Пламенных Башен, станции метро Ичеришехер, по улице Истиглалият, круга Азнефть, памятника Бахраму Гуру, а также Дворец Гейдара Алиева - проспект Бюльбюля - киноцентр Низами - проспект Нефтяников - площадь Азадлыг;