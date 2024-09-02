Марокканский наблюдатель: В ходе избирательного процесса были соблюдены все правила

На внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана были соблюдены все регламенты, инструкции и правила для успешного их проведения.
Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Палаты представителей парламента Марокко Мохамед Саббари.
Он сказал, что в процессе выборов не было зафиксировано каких-либо нарушений.
"На избирательных участках тщательно проверялись имена избирателей. Представители кандидатов имели свободный доступ на участки. Мы связались с нашими представителями на участках и они сообщили нам, что в процессе выборов не было зафиксировано каких-либо нарушений", - сказал Саббари.