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Марокканский наблюдатель: В ходе избирательного процесса были соблюдены все правила

Марокканский наблюдатель: В ходе избирательного процесса были соблюдены все правила
Внутренняя политика
2 сентября 2024 г. 13:09
Марокканский наблюдатель: В ходе избирательного процесса были соблюдены все правила

На внеочередных выборах в Милли Меджлис Азербайджана были соблюдены все регламенты, инструкции и правила для успешного их проведения.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель председателя Палаты представителей парламента Марокко Мохамед Саббари.

Он сказал, что в процессе выборов не было зафиксировано каких-либо нарушений.

"На избирательных участках тщательно проверялись имена избирателей. Представители кандидатов имели свободный доступ на участки. Мы связались с нашими представителями на участках и они сообщили нам, что в процессе выборов не было зафиксировано каких-либо нарушений", - сказал Саббари.

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Версия на английском языке Moroccan observer: All rules were followed in election process
Версия на азербайджанском языке Mərakeşli müşahidəçi: Seçki prosesində bütün qaydalara əməl edilib

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