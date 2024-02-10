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Марокканские журналисты посетили Агдам, Аскеран и Шушу

Марокканские журналисты посетили Агдам, Аскеран и Шушу В рамках визита в Азербайджан группа марокканских журналистов посетила Агдам, Аскеран и Шушу.
Внутренняя политика
10 февраля 2024 г. 11:38
Марокканские журналисты посетили Агдам, Аскеран и Шушу

В рамках визита в Азербайджан группа марокканских журналистов посетила Агдам, Аскеран и Шушу.

Об этом Report сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В состав делегации вошли редактор агентства MAP Мухаммед Асваб, редактор издания L’Opinion Анасс Махлух, директор редакции газеты Le Matin Сухайль Нхайли, глава дирекции газеты Al Bayane, директор по публикациям Махтат Ракас, директор газеты La Vie Eco Фахд Ираги, соучредитель независимого органа цифровой прессы Le Desk Фатима Лгадири, сотрудник франкоязычного еженедельного новостного журнала TelQuel Ясине Мажди, оператор онлайн-новостного канала BBMTV Бушаиб Брхадда и независимый фотограф Баху Эльхассан.

Делегация посетила в Агдаме комплекс "Имарет", в котором находится дворец Панахали хана, "Джума-мечеть" и руины Агдамского государственного драматического театра. Журналисты стали свидетелями актов вандализма, совершенных армянами за годы оккупации. Гостям была представлена подробная информация о разрушениях исторических памятников, восстановительных и работах по реконструкции, проводимых в соответствии с Генеральным планом Агдама.

Затем делегация направилась в Аскеран, осмотрела массовое захоронение, обнаруженное в этом городе, и провела съемки.

В городе Шуше журналисты посетили расстрелянные бюсты известных личностей Азербайджана - Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли, мечеть Ашагы Говхар-ага, Шушинскую крепость, Джыдыр дюзю.

Встретившись с гостями в здании исполнительной власти Шушинского района, специальный представитель президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов подробно рассказал об истории города, актах вандализма, которым он подвергся в годы оккупации, проводимых здесь восстановительных и работах по реконструкции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMərakeşli jurnalistlər Ağdam, Əsgəran və Şuşaya səfər ediblər

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