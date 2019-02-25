Юсиф Мамедалиев: Учинивших Ходжалинский геноцид накажут в скором времени в международной плоскости

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Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ "Ходжалинская трагедия останется в памяти как одна из самых кровавых событий в истории не только азербайджанского народа, но всего человечества. Я надеюсь, что эти нелюди, совершившие тяжкое военное преступление против человечности, в скором времени будут наказаны в международной плоскости".

Как сообщает Report, об этом сказал помощник первого вице-президента, завотделом Администрации президента по вопросам молодежной политики и спорта Юсуф Мамедалиев.

По его словам, донести до мира правду об этом акте геноцида, совершенном в первые годы нагорно-карабахского конфликта, практически не было возможности из-за информационной блокады, в которую попала страна в тот период.

Ю.Мамедалиев отметил, что донесение до мира реалий о Ходжалинском геноциде важно и с точки зрения поддержки нашей справедливой позиции по армяно-азербайджанскому конфликту: "В то же время, я полагаю, что каждый представитель нашего народа должен проявлять активность в этом деле, просвещать и информировать окружающих о Ходжалинском геноциде. Потому что это общая боль, и каждый азербайджанец несет ответственность перед павшими как в Ходжалинском геноциде, так и за территориальную целостность, независимость и счастливое будущее страны".