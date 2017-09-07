Мамедали Агаев награжден орденом "Достлуг"

7 сентября, 2017 18:27

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мамедали Агаева орденом "Достлуг". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой Мамедали Гусейн оглу Агаев награжден орденом "Достлуг". Отметим, что 3 сентября директору Московского академического театра сатиры, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Мамедали Агаеву исполнилось 65 лет.