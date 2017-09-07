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    Мамедали Агаев награжден орденом "Достлуг"

    Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение

    Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Мамедали Агаева орденом "Достлуг".

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за заслуги в укреплении культурных связей между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой Мамедали Гусейн оглу Агаев награжден орденом "Достлуг".

    Отметим, что 3 сентября директору Московского академического театра сатиры, заслуженному работнику культуры Российской Федерации Мамедали Агаеву исполнилось 65 лет. 

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