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Максимальный предел скорости для скутеров в Национальном парке определен на уровне 17 км/ч

Максимальный предел скорости для скутеров в Национальном парке определен на уровне 17 км/ч Максимальный предел скорости передвижения скутеров в Национальном парке определен на уровне 17 км/ч.
Внутренняя политика
12 июня 2023 г. 13:35
Максимальный предел скорости для скутеров в Национальном парке определен на уровне 17 км/ч

Максимальный предел скорости передвижения скутеров в Национальном парке определен на уровне 17 км/ч.

Как сообщает Report, об этом заявили в Управлении приморского бульвара.

Отмечается, что движение скутеров полностью ограничено по приморской полосе, где массово собираются люди. На других полосах движения беспрепятственному передвижению скутеров будут способствовать новые дорожные знаки.

Управляющих этим транспортным средством просят строго соблюдать правила, сдающих их в аренду операторов – внести соответствующие изменения в программное обеспечение, а операторов без программного обеспечения – создать таковое и соблюдать правила. В противном случае будут применены санкции.

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Версия на азербайджанском языке Milli Park ərazisində skuterlər üçün maksimal sürət həddi 17 km/saat müəyyənləşib

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