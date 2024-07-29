Mak’TAB завоевал международную награду

"Школа реставрации исторических памятников" (Mak’TAB), созданная по инициативе Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", стала победителем международной премии, учрежденной Учебным и научно-исследовательским институтом

"Школа реставрации исторических памятников" (Mak’TAB), созданная по инициативе Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", стала победителем международной премии, учрежденной Учебным и научно-исследовательским институтом всемирного наследия для Азии и Тихоокеанского региона, действующего под эгидой ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, Mak’TAB, удостоенный награды Star of Discovery на конкурсе "Глобальные награды за инновационные примеры в образовании в области всемирного наследия", был выбран из более чем 100 кандидатов со всего мира.

Церемония вручения награды состоялась на мероприятии в рамках 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Индии.

Кроме того, в рамках этого события была проведена презентация Школы реставрации исторических памятников, где Mak’TAB был представлен аудитории как "Образцовый случай".

Отметим, что Mak’TAB был создан Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер”, Министерством культуры, Министерством науки и образования, Государственным комитетом градостроительства и архитектуры, Государственным агентством по туризму и Азербайджанским Университетом Архитектуры и Строительства с целью выразить свою поддержку многочисленным проектам, выполняемым совместными усилиями и инициативой. Цель – обучить реставраторов в Азербайджане и привить дополнительные знания в области восстановления исторических памятников.