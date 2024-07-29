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Mak’TAB завоевал международную награду

Mak’TAB завоевал международную награду "Школа реставрации исторических памятников" (Mak’TAB), созданная по инициативе Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", стала победителем международной премии, учрежденной Учебным и научно-исследовательским институтом
Внутренняя политика
29 июля 2024 г. 15:56
Mak’TAB завоевал международную награду

"Школа реставрации исторических памятников" (Mak’TAB), созданная по инициативе Управления Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер", стала победителем международной премии, учрежденной Учебным и научно-исследовательским институтом всемирного наследия для Азии и Тихоокеанского региона, действующего под эгидой ЮНЕСКО.

Как сообщает Report, Mak’TAB, удостоенный награды Star of Discovery на конкурсе "Глобальные награды за инновационные примеры в образовании в области всемирного наследия", был выбран из более чем 100 кандидатов со всего мира.

Церемония вручения награды состоялась на мероприятии в рамках 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в Индии.

Кроме того, в рамках этого события была проведена презентация Школы реставрации исторических памятников, где Mak’TAB был представлен аудитории как "Образцовый случай".

Отметим, что Mak’TAB был создан Управлением Государственного Историко-Архитектурного Заповедника "Ичеришехер”, Министерством культуры, Министерством науки и образования, Государственным комитетом градостроительства и архитектуры, Государственным агентством по туризму и Азербайджанским Университетом Архитектуры и Строительства с целью выразить свою поддержку многочисленным проектам, выполняемым совместными усилиями и инициативой. Цель – обучить реставраторов в Азербайджане и привить дополнительные знания в области восстановления исторических памятников.

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Версия на английском языке ФотоMak'TAB wins UNESCO-WHITRAP’s Global Award
Версия на азербайджанском языке ФотоMak’TAB beynəlxalq müsabiqənin qalibi olub

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