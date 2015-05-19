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    Махир Алиев назначен послом Азербайджана в Алжире

    Алтай Эфендиев отозван с должности посла Азербайджана в Королевстве Испания и Княжестве Андорра

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Махира Мамед оглу Алиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Алжирской Народной Демократической Республике.

    Как отмечает Report, М.Алиев назначен послом Азербайджана в Алжире.  

    Другим распоряжением главы государства Алтай Васиф оглу Эфендиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Испания и Княжестве Андорра.

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