Махир Алиев назначен послом Азербайджана в Алжире

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Махира Мамед оглу Алиева чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Алжирской Народной Демократической Республике.

Как отмечает Report, М.Алиев назначен послом Азербайджана в Алжире.

Другим распоряжением главы государства Алтай Васиф оглу Эфендиев отозван с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджанской Республики в Королевстве Испания и Княжестве Андорра.