Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом

Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом

Генерал-полковник Магеррам Абыш оглу Алиев отправлен в отставку с действительной военной службы в Вооруженных силах Азербайджанской Республики с правом ношения военной формы.

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Генерал-полковник Магеррам Абыш оглу Алиев уволен в отставку с действительной военной службы в Вооруженных силах Азербайджанской Республики с правом ношения военной формы. Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев. Другим распоряжением главы государства, Магеррам Абыш оглу Алиев освобожден от должности помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики. Согласно другому распоряжению президента Азербайджана, Магеррам Абыш оглу Алиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь. Подпишитесь на наш Telegram канал