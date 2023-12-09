Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом

Генерал-полковник Магеррам Абыш оглу Алиев уволен в отставку с действительной военной службы в Вооруженных силах Азербайджанской Республики с правом ношения военной формы.
Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Другим распоряжением главы государства, Магеррам Абыш оглу Алиев освобожден от должности помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики.
Согласно другому распоряжению президента Азербайджана, Магеррам Абыш оглу Алиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.