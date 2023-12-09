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Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом

Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом Генерал-полковник Магеррам Абыш оглу Алиев отправлен в отставку с действительной военной службы в Вооруженных силах Азербайджанской Республики с правом ношения военной формы.
Внутренняя политика
9 декабря 2023 г. 12:14
Магеррам Алиев освобожден от должности помощника президента и назначен послом

Генерал-полковник Магеррам Абыш оглу Алиев уволен в отставку с действительной военной службы в Вооруженных силах Азербайджанской Республики с правом ношения военной формы.

Как сообщает Report, соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.

Другим распоряжением главы государства, Магеррам Абыш оглу Алиев освобожден от должности помощника президента Азербайджанской Республики - заведующего отделом по военным вопросам Администрации президента Азербайджанской Республики.

Согласно другому распоряжению президента Азербайджана, Магеррам Абыш оглу Алиев назначен чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Республике Беларусь.

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Версия на азербайджанском языке Məhərrəm Əliyev Prezidentin köməkçisi vəzifəsindən azad edilib, səfir təyin olunub

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