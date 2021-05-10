Магеррам Алиев: Армяне всегда пытаются навести смуту

“Возможно, одной из самых больших бед азербайджанского народа является наличие такого агрессивного врага, как армяне"

“Возможно, одной из самых больших бед азербайджанского народа является наличие такого агрессивного врага, как армяне. Армяне всегда пытаются навести смуту, создают определенное недовольство".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по военным вопросам Администрации президента, генерал-полковник Магеррам Алиев.

“Несмотря на это, считаю, азербайджанское государство в сильных руках. Сегодня наше государство сильно и мощно. Самое главное, мы стали свидетелями работ главы нашего государства Ильхама Алиева в этих вопросах на самом высоком и эффективном уровне", - добавил помощник президента.