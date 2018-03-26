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    Мадату Гулиеву вручен орден "За заслуги перед Отечеством"

    Президент Азербайджана подписал распоряжение о награждении начальника Службы государственной безопасности© Report.az

    Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении начальника Службы государственной безопасности Мадата Гулиева  орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени. Как сообщает Report, в распоряжении говорится:

     "В соответствии с пунктом 109 статьи 23 Конституции Азербайджанской Республики настоящим постановляю:

    Наградить Мадата Газанфар оглы Гулиева  орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени за эффективную деятельность в сфере защиты национальных интересов и обеспечении  национальной безопасности Азербайджанской Республики". 

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