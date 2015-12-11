Мадат Гулиев: Около 250 сотрудников исключены из МНБ Азерайджана в связи с недостатками в работе

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве национальной безопасности Азербайджана ожидаются сокращения.

Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра национальной безопасности, исполняющий обязанности министра нацбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

Генерал отметил, что на место уволенных из МНБ сотрудников пока новых назначений не было: "Наоборот, за недостатки в работе из МНБ исключены около 250 сотрудников. Мы думаем, что МНБ должно быть оперативным и гибким".