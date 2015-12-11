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    Мадат Гулиев: Около 250 сотрудников исключены из МНБ Азерайджана в связи с недостатками в работе

    МНБ должно быть оперативным и гибким

    Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В министерстве национальной безопасности Азербайджана ожидаются сокращения.

    Как сообщает Report, об этом заявил первый заместитель министра национальной безопасности, исполняющий обязанности министра нацбезопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев. 

    Генерал отметил, что на место уволенных из МНБ сотрудников пока новых назначений не было: "Наоборот, за недостатки в работе из МНБ исключены около 250 сотрудников. Мы думаем, что МНБ должно быть оперативным и гибким".

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