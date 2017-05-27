Мадат Гулиев: На IV Играх исламской солидарности никаких диверсий не зафиксировано

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ На IV Играх исламской солидарности в Баку никаких диверсий не было зафиксировано.

Как сообщает Report, об этом журналистам сообщил начальник Государственной службы безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

По его словам, для предотвращения подобных случаев ГСБ за год до проведения игр приступила к соответствующим мероприятиям.

"Мы работали совместно, взаимно с органами спецслужб других государств", - подчеркнул М.Гулиев.

По его словам, на Исламиаде зарегистрирован фантастический успех.

"Вы видите какое количество медалей (у Азербайджана - ред.). Нигде в мире не проводится такая политика в отношении молодежи, не обращают такого внимания. Безусловно, эти успехи – логический результата проводимой политики, продолжительный результат. То, что Азербайджан вышел на первое место, логично и естественно, потому что Азербайджан уделяет большое внимание спорту, молодежи, прогрессу. С этой точки зрения, так и должно было быть", - заявил глава ГСБ.