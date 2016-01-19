"Между Службой госбезопасности и Службой внешней разведки существуют деловые отношения"

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ "При создании Службы госбезопасности и Службы внешней разведки перед нами поставили задачу о соответствии обеих структур современным требованиям. Нам предоставили один месяц. И мы проинформировали главу государства о работе, проделанной нами за это время. Сейчас мы продолжаем деятельность в рамках своих полномочий".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал начальник Службы госбезопасности генерал-лейтенант Мадат Гулиев.

"Мы сократили число работников на 30% и хотим, чтобы деятельность наших сотрудников была более оперативной и быстрой. Между двумя структурами существуют деловые отношения, производится обмен информацией. Кадровые реформы проводятся и в Службе внешней разведки", - заявил М.Гулиев.