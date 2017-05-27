Мадат Гулиев: Мы обезвреживаем шпионов в Азербайджане

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Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ Начальник Государственной службы безопасности, генерал-лейтенант Мадат Гулиев сделал заявление в связи с операцией, проведенной в азербайджанской армии, передает Report.

По его словам, операция была выполнена непосредственно руководством министерства обороны Азербайджана.

"Это мероприятие было осуществлено по поручению уважаемого президента. Как вам известно, в Азербайджане присутствует множество интересов других государств. Естественно, здесь есть и шпионы. Мы их обезвреживаем. Это результат проводимых операций", - подчеркнул М.Гулиев.