Мадат Гулиев: 871 гражданин Азербайджана все еще в плену и в заложниках у армян

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ "В результате деструктивной позиции Армении, даже по прошествии многих лет нагорно-карабахский конфликт все еще остается неурегулированным. За эти годы усилиями международных организаций, в частности, по линии Международного Комитета Красного Креста были освобождены 1480 находившихся в плену граждан Азербайджана. Но по информации Госкомиссии, в плену и в заложниках у армян все еще остается 871 человек".

По сообщению Report, об этом на отчетном заседании Госкомиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, посвященном работам, проделанным за минувшие 25 лет, заявил глава Госкомиссии, начальник Службы госбезопасности, генерал-полковник Мадат Гулиев.

"Азербайджан ведет работу по освобождению этих лиц, а также ныне содержащихся в оккупированном Нагорном Карабахе граждан Азербайджана – Дильгама Аскерова, Шахбаза Гулиева и Эльнура Гусейнзаде", - отметил М. Гулиев.