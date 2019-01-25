М.Аббасзаде: Нужна мотивация для удержания профессионалов в госсекторе

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "На сегодняшний день профессиональные кадры в основном предпочитают частный сектор. Это происходит потому, что по сравнению с государственным сектором, зарплата в частном секторе более высокая".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказала председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, чтобы удержать профессионалов в государственном секторе необходимо принять шаги мотивационного характера.

М.Аббасзаде добавила, что в нынешнем законодательстве также есть система оценивания госслужащих: "Однако результат этой деятельности оценивается лишь с моральной точки зрения, то есть, в случае плохой работы сотрудник может получить выговор, в случае хорошей - благодарность. Результат этой деятельности не сказывается на зарплате. Мы выступили с инициативой включить в законодательную базу новые предложения, связанные с оцениванием деятельности госслужащих".

Председатель ГЭЦ добавила, что в случае, если госслужащий заранее будет знать о критериях в своей работе, он будет работать с большим энтузиазмом, зарплата также окажет положительное влияние: "Этим удастся повысить мотивацию молодежи для работы на госслужбе и профессиональные кадры не будут переходить из государственного в частный сектор".