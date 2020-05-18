Людям старше 65 лет разрешили выходить из дома

С сегодняшнего дня снимается запрет на выход из дома людей старше 65 лет.

Как сообщает Report, Оперативный штаб при Кабинете министров принял соответствующее решение 15 мая.

С 00:00 18 мая запрет на выход людей из дома старше 65 лет отменяется по всей стране. Тем не менее, люди старше 65 лет подвержены риску заражения вирусом COVID-19, поэтому им рекомендуется выходить из дома только по необходимости. При этом необходимо не находиться в людных местах, соблюдать социальную дистанцию, пользоваться индивидуальными средствами защиты.