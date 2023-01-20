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Литовский журналист: Черный Январь - символ борьбы за свободу и независимость

Литовский журналист: Черный Январь - символ борьбы за свободу и независимость Черный Январь вошел в историю, как символ борьбы за свободу и независимость.
Внутренняя политика
20 января 2023 г. 12:40
Литовский журналист: Черный Январь - символ борьбы за свободу и независимость

Черный Январь вошел в историю, как символ борьбы за свободу и независимость Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал литовский военный журналист Ричардас Лапайтис, который в свое время освещал Первую карабахскую войну.

"Этот день смело можно назвать началом развала СССР. За одну ночь зверски было убито 147 мирных граждан, более 744 получили тяжелые ранения, 841 человек арестован, они были подвергнуты пыткам и насилию", - отметил он. Но виновники страшных бесчинств, которые проливали кровь на улицах Баку, не понесли наказания.

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Версия на английском языке Lithuanian journalist: Black January - symbol of struggle for freedom & independence

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