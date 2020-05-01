За исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района во всех других городах и районах республики и Нахчыванской Автономной Республике с 00:00 часов 4 мая 2020-го года ликвидируется система выхода из дома по СМС-оповещению, регистрации на портале icaze.e-gov.az, на основе служебного удостоверения или справки с места работы.

Как сообщает Report, об этом заявили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За исключением Баку, Сумгайыта, Гянджи, Лянкярана и Абшеронского района во всех других городах и районах республики и Нахчыванской Автономной Республике с 00:00 часов 4 мая 2020-го года:

Центры DOST по территориям оказания услуг восстанавливают работу в направлении адресной государственной соцпомощи и предоставления банковских карт в социальной сфере;

в полном составе восстанавливается деятельность работников госструктур;

в ресторанах, кафе и чайных восстанавливается оказание услуг клиентам на местах (за исключением использования кальянов в объектах общепита);

ликвидируются ограничения на посещение бульваров, парков и зон отдыха;

в указанных территориях восстанавливаются междугородние и межрайонные поездки (за исключением услуг пассажироперевозок в общественном транспорте);

восстанавливается деятельность юридических и физических лиц, предоставляющих другим субъектам предпринимательства услуги или работу в различных сферах, деятельность которых была ограничена в период особого карантинного режима;

деятельность частных торговых объектов во всех сферах восстанавливается;

восстанавливается деятельность парикмахерских, салонов красоты и косметических услуг.

В период особого карантинного режима по всей республике людям запрещается собираться в группы больше 10 человек в общественных местах, бульварах, парках, в то же время объектах общепита.