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Лидеры политических партий поздравили Ильхама Алиева

Лидеры политических партий поздравили Ильхама Алиева Лидеры действующих в Азербайджане политических партий поздравили Президента Ильхама Алиева с 60-летием.
Внутренняя политика
23 декабря 2021 г. 23:41
Лидеры политических партий поздравили Ильхама Алиева
Ильхам Алиев

Лидеры действующих в Азербайджане политических партий поздравили Президента Ильхама Алиева с 60-летием.

Как передает Report, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан", руководитель центрального офиса Таир Будагов, председатель партии "Борцы Азербайджана" Саадат Муслимов, председатель Партии народного фронта "Единый Азербайджан" Гудрат Гасангулиев, председатель Национально-демократически-познавательной партии Осман Эфенди, Председатель партии "Горгуд" Фирудин Керимов, председатель партии "За Азербайджан" Абуталыб Самедов направили президенту поздравительное письмо.

Они поздравили президента и пожелали успехов в его дальнейших начинаниях.

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Версия на азербайджанском языке Siyasi partiyaların rəhbərləri İlham Əliyevi təbrik ediblər

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