Лидеры политических партий поздравили Ильхама Алиева

Лидеры действующих в Азербайджане политических партий поздравили Президента Ильхама Алиева с 60-летием.
Как передает Report, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан", руководитель центрального офиса Таир Будагов, председатель партии "Борцы Азербайджана" Саадат Муслимов, председатель Партии народного фронта "Единый Азербайджан" Гудрат Гасангулиев, председатель Национально-демократически-познавательной партии Осман Эфенди, Председатель партии "Горгуд" Фирудин Керимов, председатель партии "За Азербайджан" Абуталыб Самедов направили президенту поздравительное письмо.
Они поздравили президента и пожелали успехов в его дальнейших начинаниях.