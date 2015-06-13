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    ​Лидеры оппозиционных партий Азербайджана приняли участие на церемении открытия Европейских Игр "Баку-2015" - ФОТО

    Они следили за открытием игр с трибун Бакинского Олимпийского стадиона

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Лидеры оппозиционных партий Азербайджана приняли участие на церемении открытия Европейских Игр "Баку-2015". Как сообщает Report, на церемонии открытия приняли участие председатель Классической партии Народного фронта (КПНФА) Мирмахмуд Миралиоглу, председатель партии «Азадлыг» Ахмед Орудж, председатель партии Великий Азербайджан Эльшад Мусаев, председатель народной партии Азербайджана Панах Гусейн. Они следили за открытием игр с трибун Бакинского Олимпийского стадиона. 

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