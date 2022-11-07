Лидерство, компетентность и мастерство президента Ильхама Алиева привели к реализации великой идеи нашего народа

Лидерство президента Ильхама Алиева, его компетентность как главы государства, его мастерство как дипломата, его решимость как полководца привели к реализации такой великой идеи нашего народа, как прекращение армянской оккупации, освобождение наших земель

Лидерство президента Ильхама Алиева, его компетентность как главы государства, его мастерство как дипломата, его решимость как полководца привели к реализации такой великой идеи нашего народа, как прекращение армянской оккупации, освобождение наших земель.

Об этом в разговоре с Report заявил политический эксперт Заур Ибрагимли.

По его словам, с течением времени мы начинаем лучше понимать важность, величие, влияние и последствия исторических событий, свидетелями которых становимся.

Эксперт подчеркнул, что мы должны особо отметить роль Ильхама Алиева как главы государства, дипломата и полководца на пути к исторической победе: "Мы должны отметить достижения Ильхама Алиева как главы государства в становлении государства, развитии государственности, достижении экономического развития, обеспечении общественно-политической стабильности, достижении национального единства и солидарности ради национальных идеалов. Важно подчеркнуть, что во внешней политике Азербайджана Ильхам Алиев как дипломат добился доведения до мирового сообщества азербайджанских реалий, принятия нашей территориальной целостности, разоблачения армянской лжи, упрочнения позиций нашей страны в системе международных отношений, признания Азербайджана как надежного партнера, создания официальным Баку коалиции надежных союзников, установления качественно новых отношений с Турцией на уровне стратегического союзничества. Как полководец, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев мобилизовал экономические возможности Азербайджана для укрепления нашей армии, поставил в качестве главной стратегической цели вооружение современным оружием и добился этого".

З.Ибрагимли отметил, что в конечном итоге одним из ключевых факторов, принесших победу нашему народу, стал стратегический принцип президента Ильхама Алиева, выраженный как: "Военный бюджет Азербайджана должен быть на уровне государственного бюджета Армении":

"Как Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев ни при каких обстоятельствах не шел на компромисс с армянами и их покровителями, никогда не отказывался от войны как от способа решения, приложил особые усилия для воспитания нового поколения командиров, довел сотрудничество с Турцией в военной сфере до уровня стратегического союзничества.

Глава государства как политический лидер, Верховный главнокомандующий объединил наш народ в кулак, создал из потенциала, воли, настойчивости, решимости нашего народа "железный кулак", которым мы сокрушили врага. Мы живем в эпоху великих, эпохальных перемен. Как сказал один мудрец, во времена потрясений народы с сильным лидером могут найти путь к спасению. Ильхам Алиев – один из таких лидеров, и с этим выдержавшим испытание временем лидером наш народ успешно справится и с предстоящими задачами".