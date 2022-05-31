Лидер Вьетнама направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

От имени Государства и народа Вьетнама хотелось бы передать Вам и всему народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю 104-летия независимости Азербайджанской Республики.

Как близкий друг Азербайджана Вьетнам всегда следит за развитием Вашей прекрасной страны и восхищается большими достижениями азербайджанского народа под Вашим руководством в развитии страны, улучшении жизни людей, международной интеграции, укреплении роли и положения Азербайджан в регионе и мире.

Я очень рад позитивному развитию традиционной дружбы и многостороннего сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном, вносящими вклад в развитие и укрепление позиций каждой страны в регионе и на международной арене.

Я глубоко убежден, что при наличии воли, решимости руководства двух стран и совместных усилий министерств, ведомств и регионов, a также сплоченности двух народов традиционное сотрудничество между Вьетнамом и Азербайджаном с каждым днем будет укрепляться и расширяться на благо процветания двух стран и двух народов, ради мира и развития во всем мире.

Желаю Азербайджану процветания, азербайджанскому народу - счастья.

Позвольте пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья, счастья и больших успехов на своем благородном посту".