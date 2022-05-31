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Лидер Вьетнама направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Лидер Вьетнама направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.
Внутренняя политика
31 мая 2022 г. 16:38
Лидер Вьетнама направил поздравительное письмо президенту Азербайджана

Президент Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Суан Фук направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю 28 Мая - Дня независимости.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

"Уважаемый Ильхам Гейдар оглу,

От имени Государства и народа Вьетнама хотелось бы передать Вам и всему народу Азербайджана сердечные поздравления по случаю 104-летия независимости Азербайджанской Республики.

Как близкий друг Азербайджана Вьетнам всегда следит за развитием Вашей прекрасной страны и восхищается большими достижениями азербайджанского народа под Вашим руководством в развитии страны, улучшении жизни людей, международной интеграции, укреплении роли и положения Азербайджан в регионе и мире.

Я очень рад позитивному развитию традиционной дружбы и многостороннего сотрудничества между Вьетнамом и Азербайджаном, вносящими вклад в развитие и укрепление позиций каждой страны в регионе и на международной арене.

Я глубоко убежден, что при наличии воли, решимости руководства двух стран и совместных усилий министерств, ведомств и регионов, a также сплоченности двух народов традиционное сотрудничество между Вьетнамом и Азербайджаном с каждым днем будет укрепляться и расширяться на благо процветания двух стран и двух народов, ради мира и развития во всем мире.

Желаю Азербайджану процветания, азербайджанскому народу - счастья.

Позвольте пожелать Вам, господин Президент, крепкого здоровья, счастья и больших успехов на своем благородном посту".

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Версия на английском языке Vietnamese leader sends congratulatory letter to President of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vyetnam lideri Azərbaycan Prezidentinə təbrik məktubu yazıb

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