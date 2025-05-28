Лидер Азербайджана: Уверен, что сигналы, которые сегодня три страны посылают миру из Лачына, дойдут по назначению

Лидер Азербайджана: Уверен, что сигналы, которые сегодня три страны посылают миру из Лачына, дойдут по назначению

Участие моих дорогих братьев - президента Турции и премьер-министра Пакистана - в этих праздничных мероприятиях, оказанная нам поддержка и солидарность с нами уже создали совершенно новые реалии в мировом масштабе. Наша сила - в единстве.

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Участие моих дорогих братьев - президента Турции и премьер-министра Пакистана - в этих праздничных мероприятиях, оказанная нам поддержка и солидарность с нами уже создали совершенно новые реалии в мировом масштабе. Наша сила - в единстве. Как сообщает корреспондент Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев перед концертом, посвященным 28 Мая - Дню независимости в Лачыне. "Сегодня в трехстороннем формате мы еще раз подтвердили наше единство. Песни, которые прозвучат сегодня на праздничном концерте, еще раз продемонстрируют наше единство и покажут, насколько богата наша культура. Уверен, что сигналы, которые сегодня три страны посылают миру из освобожденного Лачына, дойдут по назначению", - отметил глава государства. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President of Azerbaijan: I am confident that the messages from the three countries will reach the right destination