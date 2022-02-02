Лидер Азербайджана рассказал о героизме молодежи на войне

Молодежь, участвовавшая в войне и проявившая героизм, своими поступками должна стать примером для нового поколения.

Молодежь, участвовавшая в войне и проявившая героизм, своими поступками должна стать примером для нового поколения.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, отвечая на вопросы молодежи на Молодежном форуме в Баку.

"Сегодня наша героическая молодежь, награжденная государством орденами и медалями, стала примером для детей, в возрасте 18, 20, 25, 30, 35 лет они были примером для подражания. Они осознают эту высокую ответственность и должны вести себя в жизни так, чтобы дети, подростки всегда следовали за ними и хотели бы подражать им. Эта ответственность лежит на десятках тысяч азербайджанских молодых людей, которые участвовали в войне и проявили героизм, и я уверен, что молодежь осознает это и своими действиями станет примером для нового поколения", - отметил глава государства.