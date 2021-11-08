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Лидер Азербайджана: Они должны были знать, что мы никогда не смиримся с таким положением

Лидер Азербайджана: Они должны были знать, что мы никогда не смиримся с таким положением "В 2003 году, избираясь первый раз на пост Президента, я, обращаясь к азербайджанскому народу, сказал, что мы любой ценой отберем у врага наши исторические земли - мирным или военным путем, так и случилось".
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 18:26
Лидер Азербайджана: Они должны были знать, что мы никогда не смиримся с таким положением
Ильхам Алиев

"В 2003 году, избираясь первый раз на пост Президента, я, обращаясь к азербайджанскому народу, сказал, что мы любой ценой отберем у врага наши исторические земли - мирным или военным путем, так и случилось".

Как сообщает Report, об этом 8 ноября заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Многолетние мирные переговоры не дали никакого результата. Результат был равен нулю. Напротив, враг еще больше обнаглел. Если в первые годы оккупации у азербайджанского народа и у меня еще были какие-то надежды, связанные с переговорами, то в последнее время эти надежды полностью угасли. Армения и ее покровители хотели сделать оккупацию вечной. Они считали, что если им удавалось почти 30 лет удерживать наши земли под оккупацией, то смогут делать это вечно. Но они ошиблись. Они должны были знать, что мы никогда не смиримся с таким положением. Должны были знать, что мы любой ценой выдворим врага с наших земель. Мы должны были быть готовыми к этому как народ, как государство, необходимо было вовремя провести всю подготовительную работу, и она была проведена.

Как вам известно, армейское строительство, укрепление военного потенциала являлись моей важнейшей задачей как Президента. Неслучайно, что в период моего президентства основные расходы нашего государственного бюджета предусматривались для военных целей. За эти годы мы создали мощный военно-технический потенциал. В страну были доставлены современное оружие, боеприпасы, техника, которые были достойно использованы военнослужащими. Вторая Карабахская война является наглядным доказательством этого. Значительно выросла боеспособность нашей армии. Регулярно проводились военные учения, занятия, таким образом, значительно выросли и техническое оснащение, и морально-психологический дух, и боеспособность нашей армии", - отметил глава государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani leader: "They should have known that we would never reconcile with this situation"
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Onlar bilməli idilər ki, biz heç vaxt bu vəziyyətlə barışmayacağıq"

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