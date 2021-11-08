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Лидер Азербайджана: Наш кулак на своем месте

Лидер Азербайджана: Наш кулак на своем месте "День Победы - наш праздник. Это - праздник Победы, праздник мужества, праздник справедливости, праздник национальной гордости, национального достоинства. Мы восстановили свое достоинство".
Внутренняя политика
8 ноября 2021 г. 19:23
Лидер Азербайджана: Наш кулак на своем месте
Ильхам Алиев

"День Победы - наш праздник. Это - праздник Победы, праздник мужества, праздник справедливости, праздник национальной гордости, национального достоинства. Мы восстановили свое достоинство".

Как сообщает Report, об этом 8 ноября заявил президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, выступая перед военнослужащими в Шуше.

"Отныне мы будем вечно жить как победоносная страна и народ-победитель. Отныне мы вечно будем жить в Карабахе и Зангезуре. Если какая-либо сила в Армении косо посмотрит на нас, проявит какие-либо реваншистские устремления, то увидит наш кулак. Он на своем месте.

Дорогие друзья, дорогой азербайджанский народ, хочу еще раз сердечно поздравить вас со славным праздником. Желаю азербайджанской армии новых побед, а азербайджанскому народу - новых успехов.

Слава Азербайджанской армии, слава азербайджанскому народу. Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!", - отметил лидер Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan lideri: "Bizim yumruğumuz yerindədir"

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