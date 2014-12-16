Личный состав МЧС посетил Аллею шехидов и Аллею почетного захоронения

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня по случаю профессионального праздника личный состав министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС) посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, руководство и сотрудники МЧС почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложили цветы к могиле.

Присутствующие почтили также память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой и возложили цветы к могиле.

Затем руководство и сотрудники МЧС побывали в Аллее шехидов, где отдали дань памяти героям, отдавших жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Были возложены цветы к могилам шехидов и венок к "Вечному огню".



Напомним, что по распоряжению президента Ильхама Алиева от 8 декабря 2006, ежегодно 16 декабря отмечается как профессиональный праздник работников МЧС Азербайджана.