Личный состав Госслужбы по мобилизации посетил Аллею почетного захоронения

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов и личный состав ведомства посетили Аллею почетного захоронения по случаю 13-летия создания Государственной службы.

Начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу Мурсал Ибрагимов и личный состав ведомства посетили Аллею почетного захоронения по случаю 13-летия создания Государственной службы.

Как сообщили Report в Госслужбе, они возложили венок и цветы к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его светлую память.

Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, на ее могилу были возложены цветы.

Затем сотрудники Госслужбы побывали на Аллее шехидов, где почтили память героических сыновей, отдавших жизни во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана, возложили венок к мемориальному комплексу "Вечный огонь".

После посещения в аппарате Госслужбы состоялась церемония, посвященная 13-летию создания ведомства. На ней Ибрагимов подробно рассказал о деятельности Госслужбы за последние годы, проведенных реформах, а также о ходе выполнения поручений Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.