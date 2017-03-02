В Азербайджане лицензию на оказание услуг мобильной связи будут выдавать сроком на 10 лет

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ Лицензию на оказание услуг мобильной связи в Азербайджане будут выдавать сроком на 10 лет.

Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести изменения в закон "О лицензиях и разрешениях".

Согласно проекту изменений, в "Перечень лицензируемых видов деятельности, связанных с государственной безопасностью" добавлен вид деятельности "Сотовые (мобильные) услуги связи, (с указанием названия технологического стандарта)".

На этот вид деятельности лицензия будет выдаваться министерством транспорта, связи и высоких технологий сроком на 10 лет.

Проект изменений будет обсуждаться на пленарном заседании Милли Меджлиса, которое пройдет 7-го марта.