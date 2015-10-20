​Лицензии для предпринимательской деятельности в Азербайджане будут выдаваться в центрах "ASAN xidmət"

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал указ о сокращении видов предпринимательской деятельности, требующих специального разрешения (лицензии), упрощении процедур выдачи специального разрешения (лицензии) и обеспечении их прозрачности.

Как передает Report, в указе говорится, что развитие предпринимательской деятельности является одним из приоритетных направлений государственной политики в Азербайджанской Республике.

"Однако многочисленность видов предпринимательской деятельности, требующих специального разрешения (лицензии), действующие процедуры выдачи специального разрешения (лицензии) создали дополнительные трудности развитию предпринимательства и условия для случаев коррупции.

В целях стимулирования развития предпринимательства, обеспечения благоприятной бизнес-среды, упрощения процедур выдачи специального разрешения (лицензии) и обеспечения их прозрачности на территории Азербайджанской Республики, руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики,постановляю:

1.Поручить Министерству экономики и промышленности Азербайджанской Республики выдачу специального разрешения (лицензии) на все виды предпринимательской деятельности, требующие специального разрешения (лицензии) (за исключением случаев, вытекающих из государственной безопасности).

2.Обеспечить выдачу специального разрешения (лицензии), предусмотренной частью 1 настоящего Указа, в соответствии со следующими правилами:

2.1.получение, в случае признания необходимым Министерством экономики и промышленности Азербайджанской Республики, заключения соответствующего государственного органа в связи с выдачей специального разрешения (лицензии), в зависимости от вида предпринимательской деятельности;

2.2.признание положительным заключения в случае, если соответствующий государственный орган в установленный срок не выразил мнения;

2.3.осуществление услуг по выдаче специального разрешения (лицензии) Министерством экономики и промышленности Азербайджанской Республики в центрах «ASAN xidmət».

3. Министерству экономики и промышленности Азербайджанской Республики:

3.1. в месячный срок представить Президенту Азербайджанской Республики предложения по следующим вопросам:

3.1.1. о сведении к минимуму количества видов деятельности, требующих специального разрешения (лицензии);

3.1.2. определение перечня видов деятельности, требующих специального разрешения (лицензии), связанных со случаями, вытекающими из государственной безопасности;

3.1.3.с учетом положений настоящего Указа упрощение порядка выдачи специального разрешения (лицензии), требуемого для осуществления предпринимательской деятельности, и его усовершенствование в целях обеспечения прозрачности.

3.2. совместно с Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики ускорить работу, направленную на создание портала «Электронная лицензия», обеспечивающего выдачу в электронном порядке специального разрешения (лицензии), сертификата, свидетельства и других документов, требуемых для осуществления предпринимательской деятельности.

4. В Указ Президента Азербайджанской Республики «Об обеспечении деятельности Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики» от 5 сентября 2012 года номер 706 (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2012, № 9, статья 858; 2013, № 2, статья 109, № 3, статья 254, № 4, статья 377; 2014, № 2, статья 117, № 7, статья 486, № 9, статья 1044; 2015, № 6, статья 708, № 8, статья 917) внести следующие изменения:

4.1. в конце пункта 5.17 знак точки заменить знаком двоеточия и добавить пункт 5.18 следующего содержания:

«5.18.выдача специального разрешения (лицензии), требуемой для осуществления предпринимательской деятельности (за исключением случаев, вытекающих из государственной безопасности).»;

4.2. в части 6 после слов «Министерству транспорта,» добавить слова «Министерству экономики и промышленности,».

5. Рекомендовать Милли Меджлису Азербайджанской Республики ускорить рассмотрение представленного проекта Закона Азербайджанской Республики «О лицензиях и разрешениях", - отмечается в документе.