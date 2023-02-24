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Имеющим близких родственников в Азербайджане иностранцам предоставят разрешение на постоянное проживание

Имеющим близких родственников в Азербайджане иностранцам предоставят разрешение на постоянное проживание Разрешение на постоянное проживание будет предоставлено тем, чьи отец, мать, муж (жена), ребенок, сестра или брат являются гражданами Азербайджана.
Внутренняя политика
24 февраля 2023 г. 18:05
Имеющим близких родственников в Азербайджане иностранцам предоставят разрешение на постоянное проживание

Разрешение на постоянное проживание будет предоставлено тем, чьи отец, мать, муж (жена), ребенок, сестра или брат являются гражданами Азербайджана.

Как сообщает Report, это отражено в проекте поправок к миграционному кодексу.

Иностранцам предоставлялась возможность получить вид на жительство на территории Азербайджана, если их близкие родственники первой степени родства (отец, мать, муж (жена) и ребенок) являются гражданами Азербайджана. Предлагается расширить круг родственников по получению разрешения на постоянное проживание из-за родственных отношений и получить разрешение на постоянное проживание в случае, если гражданами Азербайджанской Республики являются также сестра или брат заявителя.

После обсуждения проект поправок был принят в I чтении.

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