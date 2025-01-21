Признанные потерпевшими на суде над армянами, обвиняемыми в военных преступлениях , вспоминают события прошлого

Граждане Азербайджана, признанные потерпевшими на состоявшемся 17 января судебном процессе над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях, рассказали о событиях, свидетелями которых они стали во время Первой Карабахской войны.

Граждане Азербайджана, признанные потерпевшими на состоявшемся 17 января судебном процессе над лицами армянского происхождения, обвиняемыми в военных преступлениях, рассказали о событиях, свидетелями которых они стали во время Первой Карабахской войны.

В интервью Report Фазри Рустамов, проживавший тогда в Агдаме, рассказал, что в 1992 году их дом был разрушен в результате попадания снаряда: "Наш дом был разрушен, члены нашей семьи получили ранения. Я признан потерпевшим по уголовному делу. Благодарю наше государство за то, что справедливость восторжествовала".

Участник Первой Карабахской войны Джаваншир Гамбар сказал Report, что является свидетелем военных преступлений армян.

"Мы видели их бесчеловечные действия против наших граждан. Они убивали людей, разбивая им головы камнями. Сейчас же ведут себя как невиновные. Судебный процесс над ними является показателем справедливости нашего государства. Потому что, в отличие от них, мы по-человечески обращаемся с армянами, обвиняемыми в тяжких преступлениях. Они не были такими гуманными по отношению к нашему народу".

Инвалид Карабахской войны Акиф Гаджиев уверен, что обвиняемые понесут заслуженное наказание за все совершенные против азербайджанского народа зверства. "Когда я говорю об этом, в памяти всплывают события того времени", - сказал он, добавив, что его брат и внук погибли в боях за Карабах, а их семья была вынуждена покинуть свой дом.

Пострадавшая Наиля Шарифова сообщила, что в Карабахских войнах погибли четверо ее близких: "Наш дом был разрушен, а мой внук и брат стали шехидами. Спасибо нашему государству за восстановление справедливости".

Напомним, что 17 января начался открытый судебный процесс по уголовному делу, связанному с преступлениями против мира и человечности, военными преступлениями, совершенными армянским государством и его вооруженными силами против Азербайджана и азербайджанского народа, в том числе незаконными вооруженными формированиями, созданными Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в частности, в так называемой "нагорно-карабахской республике".

В рамках дела 15 человек - Арутюнян Араик Владимирович, Гукасян Аркадий Аршавирович, Саакян Бако Саакович, Ишханян Давид Рубенович, Манукян Давид Азатович, Бабаян Давид Климович, Мнацаканян Левон Генрихович, Бегларян Василий Иванович, Казарян Эрик Робертович, Аллахвердян Давид Нельсонович, Степанян Гурген Гомерович, Балаян Левон Ромикович, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григорьевич, Пашаян Меликсет Владимирович обвиняются в преступлениях, совершенных Республикой Армения и ее вооруженными силами, в том числе созданной Арменией незаконной "нагорно-карабахской республикой" и ее незаконными вооруженными формированиями, предусмотренных статьями 100 (планирование и ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или организации, пользующиеся международной защитой), 103 (геноцид), 105 (истребление населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное удерживание человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (создание преступного сообщества (организации)), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (угрозы безопасности авиации), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и др. статьями УК АР.