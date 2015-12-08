За нарушение правил создания и деятельности религиозных организаций в Азербайджане будет применяться крупный штраф

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане определены штрафы за нарушение правил создания и деятельности религиозных организаций.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте по вновь разработанному Кодексу административных правонарушений.

На сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству был обсужден проект, согласно которому за уклонение руководителей религиозных организаций проходить государственную регистрацию в соответствующих органах исполнительной власти, за нарушения установленных законом правил организации и проведения религиозных собраний, шествий и других религиозных церемоний, физические лица будут штрафоваться на сумму от 1500 до 2000 манатов, должностные лица - на сумму от 7000 до 8000 манатов.

После обсуждений проект был предложен на пленарное заседание Милли Меджлиса.