Лица, имеющие заслуги в развитии города Сумгайыт, награждены "Почетным дипломом президента Азербайджана"

4 октября, 2016 16:55

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии города Сумгайыт. Как сообщает Report, "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица, имеющие заслуги в социальном и экономическом развитии города Сумгайыт: Девели Вахаб Гусейн оглу Керимов Гудрет Осман оглу Магеррамов Мохуббат Фарман оглу Мамедов Шахин Идрис оглу Ширмамедов Намис Ханмирза оглу. Другим распоряжением главы государства за заслуги в экономическом развитии города Сумгайыт Музаффар Газанфар оглу Гюлюмов удостоен персональной пенсии президента Азербайджанской Республики. Кабинету министров поручено решить вопросы, истекающие из распоряжения.