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    Лица, имеющие заслуги в развитии города Сумгайыт, награждены "Почетным дипломом президента Азербайджана"

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" лиц, имеющих заслуги в социально-экономическом развитии города Сумгайыт.

    Как сообщает Report, "Почетным дипломом президента Азербайджанской Республики" награждены следующие лица, имеющие заслуги в социальном и экономическом развитии города Сумгайыт:

    Девели Вахаб Гусейн оглу

    Керимов Гудрет Осман оглу

    Магеррамов Мохуббат Фарман оглу

    Мамедов Шахин Идрис оглу

    Ширмамедов Намис Ханмирза оглу.

    Другим распоряжением главы государства за заслуги в экономическом развитии города Сумгайыт Музаффар Газанфар оглу Гюлюмов удостоен персональной пенсии президента Азербайджанской Республики.

    Кабинету министров поручено решить вопросы, истекающие из распоряжения. 

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